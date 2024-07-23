أزيد من 12 ألف ناجح في البكالوريا أجروا التسجيلات الجامعية الأولية

قام أزيد من 12 ألف تلميذ ناحج في امتحان شهادة البكالوريا بالتسجيلات الجامعية الأولية التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وحسب الاحصائيات التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن عدد الناجحين الجدد الذين ولجوا إلى الى المنصة والتصديق الالكتروني قد بلغ 245541 في أي ما يمثل 59%.

وأشارت الاحصائيات إلى أن 12006 ناجح في شهادة البكالوريا قاموا بملىء استمارات الرغبات وأتموا المرحلة الأولى من التسجيلات الأولية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أمس الإثنين، أن التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا تنطلق اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 على الساعة 14 سا زوالا، على أن تمتد إلى غاية يوم 27 جويلية 2024 منتصف الليل.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالي، أن التسجيلات الجامعية تكون عبر الرابط https://orientation-esi.dz أو عبر نسح رمز الاستجابة السريع.