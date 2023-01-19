أزيد من 125 ألف مستخدم في قطاع الصحة يستفيدون من الترقية

إستفاد أزيد من 125 ألف مستخدم في قطاع الصحة، من الترقية، في إطار تنظيم المسابقات والإمتحانات المهنية الخاصة بقطاع الصحة.

واطلقت الوزارة، هذه المسابقات، بعد موافقة مصالح الوظيف العمومي لفائدة المستخدمين من مختلف الأسلاك.

وتم اجراء المسابقات والامتحانات شهر نوفمبر 2021، حيث بلغ عدد المترشحين 125117 موظف،. تم توزيعهم على ثلاث سنوات 2021 و2022 و2023 بناءا على أنماط الترقية المختلفة.

حيث بلغ سنة 2021 عدد المترشحين 60679 موظف تم التأشير على مقررات الترقية الخاصة بهم باعتبارهم غير معنيين بالتكوين قبل الترقية.

وفي سنة 2022 بلغ عدد المترشحين 20512 موظف، مقررات الترقية الخاصة بهم توجد قيد التأشير لدى مصالح الرقابة المالية.

أما في سنة 2023 بلغ عدد المترشحين 43926 موظف، يزاولون حاليا التكوين التكميلي قبل الترقية. وسيتم التأشير على مقررات الترقية الخاصة بهم خلال السنة الحالية.