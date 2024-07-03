أزيد من 13 ألف شقة ستوزع بسيدي عبد الله

تعد الحصة السكنية التي ستوزع على المواطنين يوم الخامس جويلية الجاري بمدينة سيدي عبد الله واحدة من أكبر الحصص من إجمالي ربع مليون وحدة سكنية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية اليوم، بعد انتهاء الأشغال بها كلية.

وأفادت مصادر مسؤولة بقطاع السكن والعمران والمدينة، بأن عدد سكنات الحصة محل الطرح يقدر بـ13 ألف و300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” متواجدة غربي العاصمة، وتحديدا بمدينة سيدي عبد الله. وأوضحت المصادر أن تلك الحصة تقع بحي سكني اكتملت به كافة الأشغال ومجهز بكافة المرافق التي يحتاج إليها الساكنة من مدارس ومراكز أمنية، ومرافق ترفيهية، إذا يتوفر الحي على مسبحين اثنين ومحلات تجارية قدرتها مصادرنا بـ 58 كشك.

وإلى جانب مدينة سيدي عبد الله، ستقوم وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” بتوزيع عديد السكنات عبر مختلف ولايات الوطن على غرار الجزائر العاصمة وبومرداس وغيرهما.

وأعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لولاة الجمهورية بتوزيع الحصص السكنية لفائدة مستحقيها قدرها بربع مليون وحدة سكنية، كما تابع عرضـا قدمه وزيـر السكن والعمران والمدينة حول واقع قطاع السكن، والحصيلة الوطنية لتوزيع السكنات طيلة الفترة الممتدة من الخامس جويلية 2020 إلى الخامس جويلية 2024.