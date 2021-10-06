أزيد من 13 ألف وظيفة بقطاع الشباب والرياضة قريبا

تم منح الموافقة النهائية من طرف وزارة المالية على فتح 13.701 منصب مالي بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2021. في إطار عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهنيDAIP وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات PID.

وقد تم توزيعها على الشكل التالي 8594 منصبا لمديريات الشباب والرياضة. 4136 منصبا ماليا لدواوين الشباب. 971 منصبا ماليا لدواوين مؤسسات الرياضة.

وسيتم إعداد قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة في اجل أقصاه غدا الخميس 07 أكتوبر 2021. وذلك وفقا لجدول توزيع المناصب المالية حسب الرتب والولايات بالنسبة لمديريات الشباب والرياضة. و دواوين مؤسسات الشباب ودواوين مؤسسات الرياضة. علما أن المصالح الخارجية ستشرع في تحضير الملفات الكاملة. من أجل تقديمها للجنة الولائية المختصة بإدماج حاملي الشهادات. في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لتوظيفهم في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021.