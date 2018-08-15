أزيد من 1300 منصب للأطباء المتخصصين فـــي الجنوب والهضاب العليا

في إطار تدابير الخدمة المدنية

عملية التوجيه تنطلق بداية من 5 سبتمبر القادم

ستباشر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عملية توجيه الأطباء المتخصصين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبي، المتخصصة المقدر عددهم بأزيد من 1300 طبيب في إطار الخدمة المدنية، وتشمل دفعة جويلية 2018، والمقدر عددهم بأزيد من 1030 طبيب متخصص، بالإضافة إلى 280 طبيب متخصص لم يتم توجيههم من قبل.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن الأطباء الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، سيكون بإمكانهم القيام بعملية التوجه واختيار أماكن أداء الخدمة المدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و16 سبتمبر القادم من خلال الموقع، بالإضافة إلى أزيد من 280 طبيب متخصص لم يتم توجيههم لأداء الخدمة المدنية.

وحسب البيان سيتم التوجيه بطريقة إلكترونية على غرار السنة الماضية، حيث يتعين على الطبيب المتخصص التوجه إلى مديريات الصحة الولائية الأقرب من مقر سكناه، من أجل استرجاع تعريف الدخول للموقع الإلكتروني الخاص.

ليباشر بإدخال البيانات الخاصة به، والتأكد من صحة البيانات الشخصية، وتشمل الإسم واللقب والتخصص والمعدل المتحصل عليه في امتحان شهادة الدراسات الطبية المتخصصة.

وبخصوص الطعن، في حال رفض التوجيه أو تعذر الالتحاق بالمركز الاستشفائي، سيتم إلكترونيا ابتداءا من 17 سبتمبر القادم، لمدة 10 أيام ابتداءً من ذلك التاريخ، مع ضرورة تقديم كافة الأسباب والمبررات الضرورية، كما أن قرارات التوجيه ستكون جاهزة 24 ساعة بعد القيام بعملية التوجيه.

وفي سياق ذي صلة، تشمل إجراءات التوظيف 60 تخصصا طبيا تشمل، طب الكلى وطب الأعصاب والتخذير والإنعاش وطب الأمراض الجلدية وطب القلب والشرايين، والأوبئة وطب الغدد وأمراض الجهاز الهضمي وطب التوليد والأمراض المعدية وطب الأجنة، الدم والطب الداخلي والطب الشرعي وطب العمل والطب الرياضي.

بالإضافة إلى تخصصات الأورام وطب العيون والفم والأذن والحنجرة، الأمراض الصدرية وطب الأطفال.

وبخصوص المساكن الوظيفية، تتحمل المصالح الولائية مسؤولية ضمان السكن الوظيفي للأطباء، والتي تعد السبب الأول في عزوفهم عن التوجه إلى الجنوب، فضلا عن عدم توفر الوسائل التقنية لعملهم، حيث يضطرون إلى إرسال المرضى إلى مستشفيات شرق، وسط وغرب البلاد.