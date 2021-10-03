أزيد من 14 ألف إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا في الجزائر

كشفت معطيات السجل الوطني للسرطان، أن سرطان الثدي يتصدر قائمة أنواع السرطان المنتشرة في الجزائر. بتسجيل أزيد من 14 ألف إصابة جديدة سنويا.

وحسب ذات المصدر، تظهر النسبة الكبيرة منها قبل سن الـ 40 عكس الدول الغربية التي يظهر فيها سرطان الثدي بعد الـ 60 سنة فما فوق.

وتستدعي هذه الوضعية الوبائية، حسب المختصين اهتماما خاصا والقيام بتحقيقات وطنية واسعة. لتحديد العوامل الرئيسية المتسببة في تعرض الجزائريات إلى هذا النوع من السرطان في سن مبكرة، مقارنة بنظيراتهن بالدول الغربية.

برنامج واسع لتوعية النساء حول أهمية الحماية من هذا المرض

وسطرت جمعية الأمل بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للأمم المتحدة للوقاية من سرطان الثدي برنامجا واسعا. قصد توعية النساء حول أهمية الحماية من هذا المرض.

وأكدت رئيسة الجمعية حميدة كتاب, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجمعية تقوم بحملات تحسيسية منذ 13 سنة. إلى جانب الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق فحوصات بالماموغراف بالعيادة المتنقلة التي خصصت لهذا الغرض. والتي جابت عدة مناطق من الوطن.

وستحط العيادة رحالها هذه السنة ما بين 8 و15 أكتوبر الجاري بولاية بشار أين سيستفيد سكانها والمناطق المجاورة لها. خاصة النساء من حملة توعوية وقائية واسعة. إلى جانب اجراء فحوصات بالمصورة الطبية “ماموغرافيا” ليتم توجيه الحاملات للمرض بعدها الى المؤسسات الاستشفائية القريبة قصد التكفل بهن.

إطلاق 3 عيادات متنقلة للكشف المبكر عن السرطان

كما ستنظم الجمعية -حسب ذات المتحدثة- تكوينا خاصا لفائدة جمعيات تنشط في مجال مكافحة السرطان بخمس ولايات من الوطن. إلى جانب التوقيع على ميثاق مع عدة مؤسسات وطنية قصد تحسيسها بأهمية اجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي للعاملات لديها. البالغات سن الـ 40 فما فوق وذلك في إطار طب العمل.

وستشارك الجمعية – يومي 25 و26 أكتوبر الجاري في القمة العالمية لرواد مكافحة سرطان الثدي عن طريق التحاضر عن بعد. التي ستحتضنها مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية. وذلك بصفتها عضو منذ 6 سنوات في التحالف العربي ضد السرطان والاتحاد الدولي المنظم لهذه القمة.

إلى جانب تنظيم مسابقة سنوية لأحسن مقال صحفي لتشجيع وسائل الإعلام الوطنية على دعم حملات التوعية. وتزويد قدرات صحفييها بالمعطيات اللازمة لمكافحة هذا الداء.

وسيتم ككل سنة تنظيم مسابقة بملعب 5 جويلية. يشارك فيها عدد هام من النساء من جميع الفئات العمرية حاملة شعار “كلنا ضد سرطان الثدي”. إلى جانب إضاءة مقام الشهيد برياض الفتح طيلة أكتوبر الجاري باللون الوردي احياء لهذا الشهر.