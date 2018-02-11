أزيد من 14 ألف منصب بيداغوجي جديد  لدورة فيفري الجاري بالعاصمة

قال أحمد زقنون، مدير قطاع التكوين المهني لولاية الجزائر، أنّه تمّ تخصيص أزيد من 14 ألف منصب بيداغوجي جديد.

يتم توزيعه عبر 67 مؤسسة تكوينية عبر اقليم ولاية الجزائر برسم الدخول المهني لدورة فيفري 2018.

وأوضح زقنون لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المتربصين للدورة الثانية سيلتحقون يوم 25 فيفري الجاري.

وسيتم تأطريهم من طرف أزيد من 670 أستاذ متخصص، معلنا عن انشاء هذه السنة 12 تخصصا جديدا.

و أفاد بهذا الخصوص بأن مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، قد أدرجت هذه التخصصات استجابة للاحتياجات المعبر عنها من طرف الشباب.

و التي تندرج ضمن مواصلة برنامج إصلاح التكوين و التعليم المهنيين.

الذي يهدف إلى جعل التكوين مواكبا لاحتياجات سوق العمل و الخصوصيات المحلية.

وقال المسؤول، أن ولاية الجزائر ابرمت اتفاقيات مع قرابة 300 مؤسسة صناعية وخدماتية،

التي سيجري على مستواها الطلبة تربصات تطبيقية كأول خطوة.

وفي ذات الصدد ذكر ذات المسؤول، أنه تم انطلاق التسجيلات في الفترة الممتدة من 7 جانفي الماضي وتتواصل إلى غاية 17 فيفري.

مضيفا أنّ، الانتقاء والتوجيه يتم مباشرة بعد انتهاء عملية التسجيلات المقبل وعلى مدار يومين على مستوى المؤسسات التكوينية .