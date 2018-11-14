أزيد من 14 بالمائة من الجزائريين يعانون من مرض السكري

يعاني ازيد من 14 بالمئة من الجزائريين البالغين بين 18 و69 سنة من مرض السكري وهذا بين سنتي 2016 و2017.

وجاءت هذه النتائج حسب تحقيق وطني قامت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة.

أضاف التحقيق أن العينة شملت 7450 عائلة تمثل عبر مختلف مناطق الوطن.

وقد تم عرض النتائج خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري اليوم بحضور ممثلي الهيئات الأممية بالجزائر.

حيث أن هذه النسبة المسجلة سجلت إرتفاع خلال السنوات الأخير فقد إنتقلت من 8 بالمائة سنة 2003 ثم 10 بالمائة سنة 2012

أين سجلت إرتفاع بنسبة 14 بالمائة خلال سنة 2017.