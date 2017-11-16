أزيد من 1400 كاميرا لمراقبة مراكز الاقتراع في المحليات

المديرية العامة للأمن الوطني تسخر 180 ألف شرطي لعمليات التأمين

تسخير 14 وحدة جوية على المستوى الوطني

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 180 ألف شرطي لتأمين الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر الجاري، فيما سيتم الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة من خلال استخدام الكاميرات الذكية المقدر عددها بحوالي 1400 كاميرا مراقبة سيتم التحكم فيها من طرف مركز القيادة والسيطرة .

خلال منتدى الأمن الوطني، كشف عميد أول للشرطة نائب مدير الشرطة الحضرية، سعدي مجيد، أن المديرية سطرت برنامجا خاصا لتأمين هذا الحدث الوطني ، حيث تم تسخير 180 ألف شرطي، من بينهم أزيد من 50 ألف شرطي على مستوى مراكز الاقتراع التابعة لاختصاص الأمن الوطني البالغ عددها 4861 مركز. كما تسهر ذات المصالح على تأمين 31 ألفا و676 مكتب اقتراع تابع لاختصاص الأمن الوطني، إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدرة بـ14 وحدة على المستوى الوطني، وتسخير مركز القيادة والسيطرة المجهز بـ1314 كاميرا تم تنصيبها على مستوى ولاية الجزائر، وربطها بالولايات الوطن وتوجيهها مباشرة إلى المراكز الاقتراع. وفي سياق متصل، أكد ذات المسؤول أن مصالحه سخرت وحدات الدعم وفرق التدخل السريع ووحدات حفظ النظام، مبرزا أن جميع هذه التشكيلات تكون في حالة تأهب وتعمل على مدار 24 ساعة. كما يتضمن ذات المخطط الأمني عدة إجراءات وتدابير، على غرار وضع تشكيل ثابت على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب، 48 ساعة قبل بداية العملية الانتخابية، وكذا تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة داخل قطاع تواجد أماكن الاقتراع. وتسهر ذات المصالح على انسيابية الحركة المرورية من خلال تعزيز الحواجز الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة، فضلا عن التطبيق الصارم لمنع وقوف وتوقف المركبات بمحاذاة المراكز الانتخابية. كما تتولى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تأمين نقل صناديق الاقتراع إلى غاية نهاية العملية الانتخابية، وذلك عن طريق مواكبة وتأمين مسار تنقل المركبات الحاملة لهذه الصناديق. من جهة أخرى، أكد عميد أول للشرطة سعدي مجيد أن مخطط تأمين الانتخابات يشمل أيضا الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق تأمين أماكن التجمعات والمتدخلين، وكذا تنظيم توقف السيارات ضمانا للسير الحسن للحركة المرورية، وأشار في نفس المنحى إلى أن مصالحه برمجت عدة دورات تكوينية لفائدة التشكيلة الشرطية المكلفة بمهمة التأمين، فضلا عن الاستفادة من التجارب السابقة في مجال تأمين مثل هذه الأحداث الوطنية الهامة.