أزيد من 1500 قتيل في حوادث مرور خلال 7 أشهر الأولى  

قتل 1512 شخص وأصيب 8852 آخرون بجروح في 5076 حادث مرور سجل من جانفي، إلى غاية نهاية جويلية 2018 بمختلف مناطق الوطن.

و أوضحت حصيلة للدرك الوطني، اليوم الأحد، أنه مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، سجل إنخفاض في عدد الوفيات بنسبة 9.62 بالمائة.

وفي عدد الجرحى بنسبة 19.19 بالمائة وكذا في عدد الحوادث بنسبة 19,33 بالمائة.

وأرجع ذات المصدر، الأسباب العامة لهذه الحوادث الى السائقين بنسبة 85.22 بالمائة، وكذا الراجلين بنسبة 7.31 بالمائة

وأسباب أخرى تتعلق أساسا بحالة المركبات والطرقات والمحيط.

و أضافت الحصيلة أن مركبات نقل المسافرين والبضائع التي تسببت في 35.65 بالمائة من إجمالي القتلى خلال نفس الفترة

كما أن فئة السواق الشباب أقل من 40 سنة الذين تورطوا في 63.26 بالمائة من مجموع الحوادث.