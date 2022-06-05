أزيد من 18 ألف عون حماية مدنية لسلامة وأمن ممتحني ومؤطري البيام والبكالوريا

تدعو المديرية العامة للأمن الوطني أصحاب المركبات للامتناع عن الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وتفادي عرقلة حركة المرور.

هذا وسطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا يشمل جملة من الإجراءات بمناسبة إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط غدا الإثنين، لمرافقة وضمان السير الحسن لهذه الامتحانات.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تم وضع تشكيل شرطي يسهر على تأمين مراكز الإمتحانات. مع تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة. وضمان مواكبة وتأمين عملیات نقل وتوزيع مواضيع الامتحان وكذا إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع، في نهاية كل فترة.

كما تتكفل فرق ميدانية بضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات.

ومن جهتها، إتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية على مستوى كافة التراب الوطني، تهدف إلى ضمان السير الحسن لمجرياتها.

في هذا الصدد، تم وضع مخطط شامل خاص بهذا الحدث يرتكز لا سيما، على انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الإختصاص. وهذا من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة بغية تسهيل حركة المرور وضمان سيولتها. خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الإمتحانات.

كما ستقوم أيضا فرق حماية الأحداث بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز إجراء الإمتحانات. من أجل التوعية، التحسيس وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

بهذه المناسبة تتمنى قيادة الدرك الوطني التوفيق والنجاح لكل بناتنا وأبنائنا الممتحنين. وتضع تحت تصرفهم كل قنوات الإتصال المتاحة (الرقم الأخضر 1055، صفحة TARIKI على موقع فيسبوك، موقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz). من أجل التبليغ، الاستعلام أو طلب يد المساعدة.

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