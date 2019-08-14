أزيد من 18 ألف مخالفة تخص العمران خلال السداسي الأول من سنة 2019

سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة، 18 ألف و393 مخالفة عبر التراب الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2019.

وحسب بيان لذات المصالح فقد سجلت 10 آلاف و860 مخالفة متعلقة بالبيئة و7533 مخالفة متعلقة بالعمران.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف مخالفة متعلقة بالنفايات، و126 مخالفة متعلقة بحماية الساحل.

بالإضافة إلى 237 مخالفة متعلقة بالنظافة والصحة العمومية، و298مخالفة متعلقة بالغابات والمياه، و122مخالفة متعلقة بالمساحات الخضراء.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 7262 مخالفة متعلقة بالبناء دون رخصة، و271 مخالفة متعلقة بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة.

للإشارة فخلال السداسي الأول من سنة 2018، تم تسجيل 19 ألف و288 مخالفة منها 11 ألف و385 متعلقة بالبيئة و7903 مخالفة متعلقة بالعمران.