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قناة النهار

أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب

بقلم قناة النهار
أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب
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أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب

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