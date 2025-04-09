قناة النهار أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب بقلم قناة النهار نشر في 09 أفريل 2025 - 11:42 شارك غرِّد أرسل 69 0 أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/If5ZF اقرأ أيضا شاهد..الفانتازيا تصنع جو إستثنائي أمام مقر النهار قناة النهار 01 أفريل الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر قناة النهار 31 مارس صريح جدا / صيام أيام الصابرين عند الجزائريين .. فضل كبير وأجر عظيم قناة النهار 03 أفريل في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح ! قناة النهار 09 أفريل سوق أهراس / تدخل فرق الغطس أثناء عملية البحث على الغريق بسد واد جدرة قناة النهار 05 أفريل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال و وزير الإتصال في زيارة معايدة لمجمع النهار قناة النهار 01 أفريل شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك قناة النهار 31 مارس