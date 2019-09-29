أزيد من 200 ألف متربص جديد يلتحقون اليوم بمراكز التكوين.. وتخصصات جديدة في انتظارهم

يلتحق اليوم الأحد أزيد من 200 ألف متربص جديد بمقاعد المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني.

وقال وزير التكوين والتعليم المهنيين موسى دادي، أنه تم توفير أزيد من 382 ألف منصب بيداغوجي جديد.

وأضاف الوزير خلال إفتتاحه موسم التكوين المهني من ولاية البليدة، أن هنالك 380 ألف منصب في التكوين المهني.

بالإضافة إلى 2000 منصب آخر في التعليم المهني، كما أن 68 بالمائة من عروض التكوين تتعلق بتخصصات في قطاعات ذات الأولوية في الإقتصاد الوطني.

ووأشار الوزير أنه تحسبا لهذا الدخول ستتدعم المؤسسات التكوينية المقدرة عددها حاليا بـ 1295 مؤسسة على المستوى الوطني بـ 34 مؤسسة جديدة.

وسيتم وضعها قيد الخدمة وذلك بطاقة إستيعاب بيداغوجية قدرها 15 ألف منصب بيداغوجي من بينها مراكز ومعاهد وطنية للتكوين.

وللسير الحسن لهذا الدخول تم إدراج تعديلات على مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني التي تمت مراجعتها خلال سنة 2018.

وتتضمن مدونة الشعب 23 شعبة مهنية و495 تخصصا واعتماد دليل شعب وتخصصات التعليم المهني في طبعته 2019.

أما بالنسبة لتكوين الفئات الخاصة فقد وفرت الوزارة 674 منصب تكويني جديد موزعة على 5 مراكز تكوين مهني وتمهين متخصصة للمعاقين جسديا، متواجدة بالجزائر العاصمة وبومرداس والأغواط،سكيكدة، وغليزان.

وتسعى الوزارة إلى التكفل بالطلب المتزايد على التكوين من قبل ذوي المستوى الثالثة من التعليم الثانوي.

وتتمثل العروض المتوفرة في 37 ألف و960 منصب تكوين، مع فتح 203 فرع منتدب على مستوى مراكز التكوين المهني.

كما سيتم تدعيم عروض التكوين في بعض التخصصات المطلوبة بكثرة من طرف الشباب.