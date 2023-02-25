أزيد من 200 ألف متربص ومتمهن يلتحقون غدا الأحد بمقاعد المؤسسات التكوينية

يلتحق غدا الأحد، أزيد من 200 ألف متربص ومتمهن بمقاعد المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني، موزعين على مختلف أنماط وأجهزة التكوين. وذلك بمناسبة الدخول التكويني لدورة فبراير (2022-2023). حسب ما أكده مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، حاج مسعود رشيد.

وتحسبا لهذا الدخول, يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين 321.305 مقعد بيداغوجي جديد. من بينها 82.124 مقعد جديد في نمط التكوين عن طريق التمهين و59.591 آخر في نمط التكوين الحضوري. و2.490 مقعد في التكوين عن بعد.

ويوفر أيضا من بين مجموع المقاعد البيداغوجية الجديدة، 14.316 مقعد بيداغوجي لتكوين المرأة الماكثة في البيت و12.813 آخر في الدروس المسائية. و3.670 مقعد جديد للتكوين في الوسط الريفي, علاوة على 495 مقعدا بيداغوجيا جديدا في إطار جهاز محو الأمية-تأهيل مهني.

ولإنجاح هذا الدخول –حسب ذات المسؤول– جندت الوزارة الوسائل المادية والبشرية الضرورية. سيما, من حيث الهياكل التي تضم أزيد من 1.200 مؤسسة تكوينية. علاوة على التجهيزات التقنية البيداغوجية. إلى جانب برمجة 508 تخصص في 23 شعبة مهنية. موجودة في المدونة الوطنية لشعب وتخصصات التكوين المهني التابعة للقطاع التي يتم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة. وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة.

ويركز القطاع من خلال عروض التكوين المفتوحة, على الشعب ذات الأولوية, من بينها الفندقة والإطعام والسياحة. البناء والأشغال العمومية, الفلاحة, الإعلام الآلي والرقمنة والاتصالات, الكهرباء والإلكترونيك, وكذا تقنيات الإدارة والتسيير.

فقد أدرج القطاع تخصصات جديدة في البرنامج البيداغوجي, تحسبا لهذا الدخول, من بينها تخصص “مشغل في محطة تحلية مياه البحر”.

ويذكر أنه تم تمديد فترة التسجيلات إلى غاية يوم غد الأحد لتمكين طالبي التكوين من فرص التسجيل للالتحاق بمقاعد التكوين المهني.