أزيد من 23 مليون ناخب لإختيار ممثليهم عبر1541 بلدية و58 ولاية يوم غد

سيكون أزيد من 23 مليون ناخب جزائري غدا السبت على موعد في عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي” كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وستعرف المكاتب الإنتخابية غدا إقبال 23.717.479 ناخبا وناخبة منهم 12824978 رجال و10892501 نساء. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية . وستكون هذه الإنتخابات بمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

وسيدخل المعترك الإنتخابي مترشحون تحت غطاء حزبي وآخرون اختاروا المشاركة. بينما فضل الآخرون المشاركة في هذا الإستحقاق عبر القوائم الحرة فيما تحالفت بعض التشكيلات.

وعرفت هذه الإنخابات مشاركة قائمتين تضم الأولى حركة البناء الوطني وحزب الكرامة ببلدية العالية بولاية تقرت. وكذا حركة البناء الوطني وحركة الوفاق الوطني وحركة مجتمع السلم ببلدية القبة بولاية الجزائر0

هذا وأحصت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية. فستجري الانتخابات المحلية لـ 27 نوفمبر تحت أعين 1.228.580 مؤطرا بتغطية وصلت إلى 96.99 بالمائة لـ 61 ألف و676 مكتب تصويت و13326 مركز اقتراع وقدر عدد المكاتب المتنقلة ب 129 مكتبا.

ووصل عدد المسجلين الجدد بـ 669902. وتم شطب 474744 ناخبا، بينما تم تسجيل غياب مترشحين على مستوى 4 بلديات من أصل 1541 بلدية.