أزيد من 24 مليون جزائري سيؤدون واجبهم الانتخابي هذا الخميس

أحصت البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة، 24.474.161 ناخب، من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية بـ 289.643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين 123.293.

وقد سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة، حيث بلغ 165.804 ناخب، أي بزيادة قدرها 67ر0 بالمائة.

وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تجنيد مجموع 501.031 مؤطر، منهم 427.854 مؤطر مكاتب التصويت و 66.410 مؤطر مراكز التصويت، و6.164 مؤطر اللجان الانتخابية البلدية و147 مؤطر اللجان الانتخابية الولائية، و456 مؤطر اللجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

كما تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني، منها 135 مكتب متنقل.

وقسمت المكاتب على 30.301 مكتب خاص بالرجال، و 26.569 مكتب خاص بالنساء و 4.009 مكتب مختلط.

أما مراكز التصويت, فبلغ عددها 13.181 مركز, منها 1.756 خاصة بالنساء.

وفيما يتعلق بالأماكن المخصصة للحملة الانتخابية التي اختتمت فعالياتها اول أمس الاحد، فقد تم تخصيص 3.111 مكان للاجتماعات والتجمعات، منها 1.255 قاعة اجتماعات و649 قاعة متعددة الرياضات و511 مركب رياضي وملعب و696 ساحة عمومية.