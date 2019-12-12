أزيد من 24 مليون جزائري على موعد مع الإستحقاق الرئاسي اليوم

سيكون أزيد من 24 مليون جزائري وجزائرية مدعوين، صبيحة اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم بمناسبة الإنتخابات الرئاسية.

وكانت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية، قد أسفرت عن احصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الإنتخابية ب 289.643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين 123.293.

وسجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة بلغ 165.804 ناخب، أي بزيادة قدرها 0.6 في المائة.

ويتميز الاستحقاق الرئاسي هذه المرة، بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية.