أزيد من 24 مليون جزائري على موعد مع الإنتخابات التشريعية

سيكون أزيد من 24 مليون جزائري اليوم الخميس، على موعد مع صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة. بمناسبة الانتخابات التشريعية التي تجري تحت شعار “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.

وتشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعميق الممارسة الديمقراطية. حيث تجري في إطار إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. كما ترمي إلى تفعيل دور الشباب والنساء وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

وتتنافس 793 قائمة انتخابية في هذا الاستحقاق الوطني، تضم 9854 مترشح من أجل الظفر بـ407 مقعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية تدوم خمس سنوات، عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن, منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و125 قائمة حرة.

أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا. منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي. إضافة إلى ست قوائم حرة.

وقد بلغ عدد النساء المترشحات لهذا الاستحقاق 2032 مترشحة، وهو ما يعادل 21 بالمائة من المجموع الكلي للمترشحين فيما بلغ عدد الشباب أقل من 40 سنة 5304 مترشح. ما يمثل 54 بالمائة من مجموع المترشحين, فيما تم إحصاء 4673 مترشح من ذوي المستوى الجامعي.