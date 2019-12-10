أزيد من 24 مليون ناخب في رئاسيات 2019

سيتقدم هذا الخميس أزيد من 24 مليون جزائري للإدلاء بأصواتهم بمناسبة الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019.

وحسب ما كشفت عنه البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وسجلت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة بلغ 165.804 ناخب، أي بزيادة قدرها 0.67 بالمائة.

وقدر عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية ب 289.643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين 123.293.

اما فيما يخص تؤطر العملية الانتخابية فقد تم تجنيد 501.031 مؤطر، منهم 427.854 مؤطر بمكاتب التصويت و66.410 مؤطر بمراكز التصويت.

و6.164 مؤطر اللجان الانتخابية البلدية و147 مؤطر اللجان الإنتخابية الولائية و456 مؤطر اللجان الإنتخابية الديبلوماسية أوالقنصلية بالخارج.

وخلال العملية الإنتخابية تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني، منها 135 مكتب متنقل.

مقسمة كما يلي: 30.301 مكتب خاص بالرجال، و26.569 مكتب خاص، و4.009 مكتب مختلط.

أما مراكز التصويت، فبلغ عددها 13.181 مركز، منها 1.756 خاصة بالنساء.

من جهة اخرى تم تخصيص 3.111 مكان للاجتماعات والتجمعات، منها 1.255 قاعة اجتماعات.

وكذا تخصيص 649 قاعة متعددة الرياضات و511 مركب رياضي وملعب و696 ساحة عمومية.

وفي ذات السياق فقد شرع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج يوم السبت الماضي في التصويت قبل خمسة ايام من الاقتراع.

وأوضحت البطاقية الانتخابية الوطنية الالكترونية، فإن 914.308 ناخب، مسجل على مستوى المراكز الديبلوماسية والقنصلية في الخارج .