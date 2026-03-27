أزيد من 25 دولة منتظرة للمشاركة في طواف الجزائري الدولي 2026

تحتض الجزائري في الفترة ما بين 17 إلى 26 أفريل الداخل، الطبعة الـ26 من طواف الجزائري الدولي للدراجات.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الطبعة من طواف الجزائر الدولي للدراجات، مشاركة أزيد من 25 دولة، حسب الإذاعة الوطنية.

كما اوضح ذات المدصر، بأن هذه الطبعة من طواف الجزائر، سيشمل 13 ولاية، هي، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، وتيزي وزو.

ومن المقرر أن يكون طواف الجزائر الدولي، متبوعا بالجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة، يومي 27 و28 أفريل، حسب نفس المصدر.