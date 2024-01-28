أزيد من 2500 عرض عمل في صالون التوظيف “أمبلواتيك كونكت”

يقترح صالون التوظيف “أمبلواتيك كونكت” في طبعته ال11 التي انطلقت فعالياتها اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أزيد من 2500 عرض عمل في مختلف التخصصات والمستويات الدراسية.

ويستمر هذا الصالون الذي تنظمه من طرف وكالة التشغيل “أمبلواتيك” إلى غاية اليوم الأحد بالقاعة البيضاوية. التابعة للمركب الأولمبي، وهذا تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وأفادات وكالة الأنباء الجزائرية، أن المنظمون يتوقعون أن يتجاوز عدد الزائرين 20 ألف زائر، بمعدل 10 الاف في اليوم. في حين يشارك في الصالون حوالي 100 عارض، من مؤسسات عمومية وخاصة ومؤسسات متعددة الجنسيات، تنشط على وجه الخصوص في مجالات المالية والبنوك، التأمينات، الصناعة والصناعة الصيدلانية.

وتعرض هذه الشركات فرصا للتشغيل والتكوين على مستواها، في مختلف التخصصات، مع تقديم الشروح والتوصيات اللازمة لفائدة طالبي العمل.

و يحتضن الصالون كذلك “فضاء تكنولوجيا” يضم 20 عارضا يمثلون مؤسسات ناشئة ومدارس تكوين، لعرض أهم التطورات في مجال التشغيل، خاصة ما يتعلق بالمهن المستقبلية على غرار الذكاء الاصطناعي.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور