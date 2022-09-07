أزيد من 30 ألف طفل معاق بالمؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة هذه السنة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن العدد الاجمالي للأطفال ذوي الإعاقة المتكفل بهم بالمؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة سيتجاوز 30 ألف خلال السنة الدراسية 2022-2023.

وقالت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادتها الى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة. للوقوف على مدى تقدم تحضيرات الدخول المدرسي لهذه الفئة، أن العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة المسجلين للسنة الدراسية المقبلة يفوق 30 ألف من مختلف الإعاقات “حركيا – سمعيا – بصريا – ذهنيا- التوحد”.

وأضافت كريكو، أن هؤلاء الأطفال مسجلون على مستوى 238 مؤسسة متخصصة للتربية والتعليم تابعة للقطاع و15 ملحقة. إلى جانب ما يفوق 1000 قسم خاص.

وبخصوص التأطير المخصص لفائدة هذه الشريحة، أشارت الوزيرة إلى أن الطاقم البيداغوجي المتعدد الإختصاصات يضم أخصائيين نفسانيين ومربين ومعلمين ومساعدين إجتماعيين. علاوة على التكفل النفسي بهذه الفئة من الأطفال بالتنسيق مع الأولياء والجمعيات الناشطة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكدت كريكو، أن القطاع إتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذا الموسم الدراسي. سيما ما تعلق بالجوانب النفسية والتربوية والبيداغوجية والوسائل التعليمية. مبرزة أهمية إدماج هذه الشريحة في المجتمع.

كما سمحت هذه الزيارة للوزيرة التي كانت مرفوقة بممثلين عن بعض الجمعيات. بالإطلاع على أقسام المدرسة والفضاء المخصص للنشاط الرياضي. وكذا مكتبة المطالعة ومختلف الوسائل البيداغوجية الموجهة لفائدة هذه الفئة.