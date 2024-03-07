أزيد من 32 ألف تاجرة جديدة في السجل التجاري

تم إحصاء ما لا يقل عن 32761 تاجرة جديدة في شتى النشاطات الإقتصادية في الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية. بنسبة نمو تقدر بـ 20,5 بالمائة.

حسبما علمته “وأج” من المركز الوطني للسجل التجاري، فإن عدد النساء التاجرات قد إنتقل من 159807 في نهاية 2019 إلى 165911 في نهاية 2020. ثم 173687 في نهاية 2021 و 179049 في سنة 2022. ليصل إلى 187741 في سنة 2023، ليسجل في نهاية فيفري 2024 ما يناهز 192568.

و أضاف ذات المصدر، أن هؤلاء النساء يمثلن حاليا 8 % من العدد الإجمالي للتجار المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري. المقدر عددهم في نهاية فيفري الاخير بـ 2.308.181. مشيرا إلى أن 175.556 إمرأة تاجرة مسجلات كأشخاص طبيعيين و 17.012 مسجلات في فئة الأشخاص المعنويين “مسيرات مؤسسات”.

كما أكد المصدر، أن التاجرات كأشخاص طبيعيين ينشطن بشكل أساسي في مجال التوزيع بالتجزئة. برقم يقدر بـ 90.813 امرأة، مما يمثل نسبة 48.22 بالمائة من هذه الفئة. متبوعة بنشاط الخدمات بـ 75.426 تاجرة بنسبة 40.05 بالمائة. في حين أن 15.990 تاجرات اخريات فينشطن في إنتاج السلع (8.49 %) و 5.746 في التوزيع بالجملة (3.05 %) و 270 في إنتاج الصناعات التقليدية (0.14 %) و 92 في التصدير (0.05 %).

ما عدد التاجرات الناشطات في مجال الخدمات كأشخاص معنويين فياتي في مقدمة القائمة بـ 7.750 امرأة (40.28 %), مقابل 5.279 تاجرة اخرى تنشط في إنتاج السلع (27.44 %), و 2.143 امرأة تاجرة في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (11.14 %), و 2.009 في التوزيع بالجملة (10.44 %), و 1.607 في التوزيع بالتجزئة (8.35 %), و 304 في التصدير (1.58 %), و 147 تاجرة في مجال إنتاج الصناعات التقليدية (0.76 %).

من جانب آخر، بلغ عدد النساء الاجنبيات المسجلات في السجل التجاري إلى غاية نهاية فيفري 2024. حوالي 687 امرأة مسجلة من بينها 504 مؤسسة اجنبية تسيرها نساء و 183 تاجرة مسجلة كأشخاص طبيعيين.