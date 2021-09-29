أزيد من 321 ألف منصب في قطاع التعليم والتكوين المهنيين هذه السنة

أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين ياسين ميرابي أن هذه السنة تم توفير 321 ألف و727 ألف منصب تكوين موزعة على عدة مناصب.منها 227 ألف و435 منصب حسب التكوين المتوج بشهادة، و94 ألف و195 منصب حسب التكوين التأهيلي. وعروض التكوين عن طريق التمهين 112 ألف و102.

وقال الوزير خلال لقائه مع المدراء الولائيين أنه تقرر وضع الدخول هذه السنة تحت شعار النوعية من خلال التكوينات الموفرة بمختلف أنماط.ويسمح هذا الدخول لوضع الآفاق الجديدة من خلال تحليل للوضع بطريقة براغماتية.

ودعا ميرابي إلى إلاء الأهمية الكبرى للتكوين من أجل بلوغ 60 بالمائة من العرض الإجمالي للتكوين. مضيفا أن العروض سمحت بتغطية 407 تخصص متوج بشهادة، و125 تخصص للتكوين بشهادة.

وأكد الوزير على خلال لقائه، على ضرورة مواصلة الإهتمام بالتكوين المتواصل لتحسين الأداء بتوفير الشروط اللازمة. وتدعيم آلية الشراكة من خلال تفعيل التشاور بإعداد خرائط التكوين المهني ووضع حيز التنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات.

ودعا إلى السعي من أجل لتطوير النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسات بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة. وتعزيز مساهمة المسعى الوطني اتجاه شريحة الشباب لفرص التشغيل.

مؤكدا على ضرورة مرافقة المتربصين سيما في الظرف الصحي الإستثنائي، ومواصلة عملية تلقيح المستخدمين خلال الدخول الجاري.

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