أزيد من 33 ألف منصب عمل جديد سنة 2020 وهكذا سيتم تسديد الأجور

كشف وزير المالية، محمد لوكال، اليوم الإثنين، عن انخفاض الميزانية لسنة 2020.

وقال الوزير، انخفاض ميزانية 2020 راجع الى عدد تمديد الاعتمادات، وتسديد الديون، وإعادة رسمنتها.

أما في مجال النفقات العمومية، ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، الى ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2% مقارنة بسنة 2019.

و تبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي و تلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة و تلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.

أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.

وسيتم في ميزانية 2020 تسجيل انخفاض نفقات التسيير بـ 61 مليار دينار، أي 1.2 بالمئة، مقارنة بالاعتمادات المفتوحة في قانون المالية لـ 2019.

وذكر لوكال أنه على الرغم من الانخفاض، خصص مشروع القانون 33.118 منصبا ماليا، لقطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة، التكوين المهني.

ويتوقع حسب الوزير أن تصل المناصب الميزانية الى 2 ملايين و 79 الف و 550، مقابل مليونين و263 الف و554 في 2019.

وفي إطار التحكم في الاجور، سيتم تعويض 1 من 5 احالات على التقاعد، والابقاء على التحويلات الاجتماعية ، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.