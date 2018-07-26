أزيد من 3500 حامل لشهادة البكالوريا سجلوا أنفسهم خلال الساعات الأولى

وكشف الوزير، على هامش الانطلاقة الرسمية للتسجيلات الأولية بجامعة الجزائر2، أن الطلبة ليسوا مجبرين الحضور بل بإمكانهم تحميل التطبيق والتسجيل.

وأشار الوزير، أن 65 ألف طالب قام بفتح الأرضية المخصصة لهذه العملية منذ افتتاحها اليوم إلى غاية الساعة 11 صباحا .

كما أكد حجار ، أنه تم الاحتفاظ بالرغبات الأربعة التي أقرتها السنة الماضية في التسجيل الأولي وتوجيه الطلبة الجدد.