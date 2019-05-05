أزيد من 352 رحلة بحرية خلال صائفة 2019

برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أزيد من 352 رحلة تمتد من منتصف جوان إلى 15 سبتمبر من السنة الجارية.

عبر كل الموانئ، ماعدا ميناء عنابة الذي يخضع حاليا للأشغال، حسبما أفاد به اليوم الأحد لوأج المدير التجاري للمؤسسة كريم بوزناد.

ويرتقب أن تتكفل المؤسسة خلال موسم الإصطياف المقبل بتوفير 175 ألف مكان لنقل المسافرين و124 ألف مكان لنقل السيارات.

وإنطلاقا من الموانئ الوطنية الأربعة: وهران،الجزائر،بجاية،وسكيكدة أين تمت برمجة 198 رحلة نحو فرنسا،144 رحلة بإتجاه إسبانيا، و10 رحلات نحو ايطاليا.

وبالنسبة لوجهة فرنسا تتوزع هذه الرحلات من وإلى “الجزائر-مارسيليا-الجزائر” بـ 110 رحلات

و”بجاية -مارسيليا-بجاية ” بـ14 رحلة، “وهران-مارسيليا-وهران” بـ38 رحلة، و”سكيكدة- مارسيليا-سكيكدة” بـ 36 رحلة.

أما بالنسبة لإسبانيا فتتضمن “الجزائر-برشلونة -الجزائر” بـ19 رحلة “الجزائر-أليكانت –الجزائر” بـ 08 رحلات، و”وهران -أليكانت-وهران” بـ97 رحلة،”وهران-برشلونة-وهران” بـ 20 رحلة.

وبخصوص وجهة إيطاليا فتتضمن خطا واحدا من وإلى “سكيكدة جنوى-سكيكدة” بـ 10 رحلات، يضيف المصدر ذاته .

ويتضمن الأسطول المسخر لخدمة نقل المسافرين خلال هذه الصائفة من 3 سفن مملوكة للمؤسسة وهي سفينة طارق إبن زياد وطاسيلي 2 والجزائر 2 بقدرة إستيعاب إجمالية تبلغ 3940 مكان للمسافرين

و1046 مكان مخصص للسيارات لكل رحلة، بمعدل 1300 مسافر وما بين 300 و450 سيارة لكل منها، حسب ذات المصدر .

كما تم تأجير سفينة أخرى والمسماة “إليروس ELYROS” بقدرة إستيعاب 1800 مسافر، و600 سيارة وذلك خلال الفترة المذكورة.

وتضمن الجزائر نقل 370 ألف مسافر و150 ألف سيارة في السنة من ضمن 720 ألف مسافر، وفق ذات المصدر.

و300 ألف سيارة يتم نقلهم في السنة بين الوجهات من وإلى موانئ الجزائر ومن وإلى موانئ فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا.