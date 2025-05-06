أزيد من 36 ألف محبوس يجتازون امتحان إتباث المستوى عبر التراب الوطني

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، اليوم الثلاثاء، أن كل الظروف مواتية من أجل اجتياز 36339 محبوسا امتحان إثبات المستوى بالمؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، وهذا عبر 141 مؤسسة عقابية متعددة كمركز امتحان.

وخلال الزيارة الرسمية التي قادته إلى ولاية مستغانم، أشرف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج بمعية والي الولاية أحمد بودوح. الذي كان مرفوقا بإدريس عباسة رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم. عضو مجلس الأمة عقوبي سيد أحمد، رئيس دائرة عين تادلس، رئيس بلدية عين تادلس، مديرة التربية للولاية. على إعطاء إشارة انطلاق امتحان إثبات المستوى لفائدة المحبوسين و ذلك على مستوى مؤسسة إعادة التأهيل بعين تادلس.

حيث تم الوقوف على كافة الترتيبات التنظيمية والبيداغوجية التي تم اتخاذها لضمان السير الحسن لهذا الامتحان الوطني الهام.

وبالمناسبة، أكد المدير العام أن تنظيم امتحان إثبات المستوى داخل المؤسسات العقابية يمثل ركيزة أساسية. في مسار إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويعكس إلتزام الدولة بتكريس الحق في التعليم والتكوين. لكافة فئات المجتمع مشيرا أن سياسة إعادة التربية والادماج تهدف إلى تنمية قدرات المحبوسين. ومؤهلاتهم الشخصية والرفع المستمر من مستواهم الفكري و الأخلاقي.

مضيفا أن كل الظروف مهيئة من أجل اجتياز 36339 محبوس امتحان إثباث المستوى بالمؤسسات العقابية عبر التراب الوطني. سيجتازون الامتحان عبر 141 مؤسسة عقابية متعددة كمركز امتحان.

جدير بالذكر أنه يشارك في امتحان هذا الموسم من مؤسسة إعادة التأهيل بعين تادلس 517 متمدرس. في الطورين الثانوي و المتوسط في أجواء تنظيمية محكمة، تضمن مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

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