أزيد من 37 ألف بطاقة “شفاء” مكدّسة لدى “كناص”!

تخص الطلبة الجامعيين الذين لم يسترجعوها

توجيه أزيد من 21 ألف استدعاء إلى الطلبة لاسترجاع بطاقاتهم

ستباشر مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بداية من الأسبوع القادم، حملة جديدة لفائدة الطلبة الجامعيين.

من أجل مباشرة عملية تأمينهم، حيث تخص 10 جامعات في العاصمة، من أجل تعريفهم بحقوقهم كمؤمّنين.

حيث بلغ عدد بطاقات «الشفاء» الخاصة بالطلبة، التي لم يتم تسلمها، أزيد من 37 ألف بطاقة.

وفي هذا الشأن، أكد محفوظ إدريس، مدير وكالة الجزائر لـ«النهار»، أنه في إطار تحسيس الطلبة بحقوقهم في الـتأمين.

ستنطلق بداية من يوم الأحد القادم، حملة تحسيسية جديدة لفائدة الطلبة، وذلك إلى غاية 21 أكتوبر الجاري.

مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق تعريف الطلبة الجامعيين بحقوقهم وواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي.

من خلال الحصول على بطاقة «الشفاء»، للاستفادة من الأداءات العينية في مجال التأمين على المرض.

وفي ذات السياق، ذكر مدير وكالة الجزائر، أن الجامعات المعنية تخص كلا من جامعة بوزريعة، المدرسة

العليا للأساتذة، جامعة دالي إبراهيم، كلية الإعلام والاتصال، كلية الحقوق، المدرسة العليا للقبة، جامعة خروبة، كلية الهندسة المعمارية بتافورة، الجامعة المركزية وجامعة باب الزوار.

وقال مدير وكالة الجزائر، إن عدد الطلبة المنتسبين إلى الوكالة فاق عددهم 152 ألف طالب، مشيرا إلى أن عدد بطاقات «الشفاء» غير المسلمة إلى أصحابها.

قد بلغ عددها بأكثر من 37 ألف بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات التي تم تسليمها في إطار الحملة 3880.

أما عدد الطلبة الذين تم استدعاؤهم فيقدر بـ21 ألف و353 استدعاء. وقال إدريس، إن مصالح الضمان الاجتماعي.

ستعمل على توفير بطاقات «الشفاء» للطلبة الجامعيين، والتي سيتسلمونها على مستوى الجامعات التي يدرسون بها، من دون تنقلهم.

حيث يتم تفعليها آليا وتجهيزها بناءً على المعلومات الموجودة في بطاقة التعريف البيومترية.

وفي السياق ذاته، أشار مدير وكالة الجزائر، إلى أنّ الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة «الشفاء» الخاصة بهم.

يمكنهم الحصول على رقم تسجيل مباشرة لدى التحاقهم بالجامعات، من خلال ملء استمارة التصريح وطلب الانتساب القابلة للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

مع إرفاقها بنسخة من شهادة الميلاد رقم 12، وشهادة التسجيل في الجامعة، حيث يتم تسليم البطاقات وتجهيزها في أقرب وقت ممكن.