أزيد من 390 قتيلا حصيلة ضحايا العمليات العسكرية بليبيا

إرتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس منذ إندلاعها في 4 أفريل المنصرم إلى سقوط 392 قتيلاً

وحسبما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، فإن “عدد القتلى منذ بداية الإشتباكات وحتى اليوم وصل إلى 392 قتيلا و1936 مصابا”.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 376 شخصا وإصابة 1822 بجروح.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا، تسجيلها نزوح 55 ألف شخص جراء الأعمال العسكرية غرب البلاد.

كما أكدت جاهزيتها لاستيعاب 11 ألف نازح في الأيام المقبلة .

وتسببت المعارك في تدهور الأوضاع الإنسانية غربي ليبيا، بحسب الأمم المتحدة.

وتقترب الأعمال العسكرية بين قوات “الجيش الوطني” وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني قرب وحول العاصمة الليبية من إنهاء شهرها الأول.