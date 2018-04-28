أزيد من 4 آلاف عون وضابط لتأمين نهائي كأس الجمهورية

خصصت الحماية المدنية، جهاز عملي يتكون من 4000 عون وضابط وتسخير إمكانيات ووسائل مادية قصد تأمين نهائي كأس الجمهورية هذا الثلاثاء.

وسيحتضن ملعب 5 جويلية في الفاتح من ماي، مباراة النهائي بين شبيبة القبائل واتحاد بلعباس بداية من الساعة 16 مساءً.

ويتشكل هذا الجهاز أيضا على 23 سيارة إسعاف، و9 شاحنات و11 سيارة تدخل

حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان المديرية العامة للحماية المدنية.

بالإضافة إلى وضع مركزين طبيين متقدمين يؤطرهما ثمانية أطباء مختصين في الطب الاستعجالي .

إلى جانب عدة فرق موزعة على مستوى المدرجات والمساحات الجوارية للملعب وفرق

متنقلة موزعة على مستوى الطرق المؤدية الى ملعب 5 جويلية، مجهزين بالعتاد

اللازم للتدخل.

ومن أجل ترقية الروح الرياضية بين المناصرين يقوم أعوان الحماية المدنية

بتقديم لوحات فنية جماعية على مستوى المدرجات لتفادي العنف في الملاعب حسب نفس

المصدر.

وفي المقابل ستقوم فرقة متكونة من ضباط الحماية المدنية بزيارة تفقدية وقائية تفتيشية.

وهذا للتأكد من سلامة كل المداخل والمخارج، خاصة جاهزية مسالك النجدة في حالة الإجلاء.