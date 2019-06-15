أزيد من 4 آلاف محبوس يجتاز شهادة البكالوريا بداية من غدا

ترشح أزيد من 4000 محبوسا لاجتياز شهادة البكالوريا لدورة جوان 2019 التي ستنطلق غدا الأحد.

وأوضح بيان لوزارة العدل أن وزارة العدل تعلم ان ” 4226 محبوسا يتقدم لاجتياز شهادة البكالوريا لدورة جوان 2019 التي ستنطلق يوم غد الأحد 16 جوان 2019 موزعين على مستوى 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية”.

وتجري هذه الامتحانات “تحت اشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا لاحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية “.

وذكرت الوزارة بأنه “تم تسجيل 40417 محبوسا خلال الموسم الدراسي 2018/ 2019 لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار من بينهم 32323 نزيلا في التعليم عن بعد و955 نزيلا في التعليم العالي و7139 محبوسا يدرسون بأقسام محو الأمية” .

مشيرة الى ان هؤلاء قد تلقوا دروسا للدعم تحت اشراف 702 استاذا تحضيرا لمختلف امتحانات نهاية السنة إلى جانب “عدد المسجلين في أطوار التعليم العام اين يتابع 41403 محبوسا تكوينا مهنيا وحرفيا في 117 تخصص بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2019” .