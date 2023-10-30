أزيد من 40 ألف مليار لدفع منحة البطالة

قدر اجمالي التحويلات المالية الموجهة للأشخاص بـ 1769,97 مليار دج، منها 457,47 مليار دينار لتغذية منحة البطالة لفائدة 2.350.000 مستفيدا.

كما رصد من اجمالي التحويلات لبرنامج السكنات المساعدة مبلغا ماليا قدر بـ 142,97 مليار دينار منها 33,4 مليار دج بعنوان البرنامج الجديد “80.000 إعانة للسكن الريفي، 80.000 إعانة للتجزئات الاجتماعية و 20.000 إعانة لسكنات LPA” و 108,17 مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري “270.000 إعانة للسكن الريفي، 110.182 إعانة للتجزئات الاجتماعية، 48.000 إعانة لسكناتLPA و 360.000 إعانة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار”.

أما فيما يتعلق بتصفية الديون المستحقة على هيئات الضمان الاجتماعي بعنوان نفقات على عاتق الدولة بمبلغ إجمالي بقيمة 30 مليار دج لفائدة:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNASبـ 13,9 مليار دج، الصندوق الوطني للتقاعد بـ 12,5 مليار دج و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بـ 3,6 مليار دج.

وقد تم دعم معاشات التقاعد و المتقاعدين بـ 338,45 مليار دج تغطي فارق معاشات التقاعد للمجاهدين، المعاشات الصغيرة، المساهمة في صندوق احتياط التقاعد إضافة إلى الفارق المدفوع للمعاشات و المنح الصغيرة المدرج سنة 2023، التعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد و العجز(ICPRI)، منح التقاعد ( (ICAR، التعويض التكميلي للمعاشات و الريوع (ICPR)، الزيادة الاستثنائية بـ 5% من معاشات و منح التقاعد لنظام الأجراء و غير الأجراء و إعادة التثمين الاستثنائية ( المدرجة سنة 2012)؛

كما تمت تغطية النفقات الموجهة للإطعام، للمنح ( بما في ذلك الزيادة المقررة من طرف السلطات العمومية) و لنقل الطلبة، و التي يتكفل بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية (ONOU): 103,37 مليار دج وكذا

تخصيص 17,02 مليار دبنار بعنوان المنحة الخاصة بالتمدرس لفائدة 3,4 ملايين تلميذ معوز (حيث انتقلت من 3.000 دج إلى 5.000 دج سنة 2019).

هذا، وقد دعم للفلاحين بعنوان جهاز دعم تطوير الاستثمار الفلاحي، بـ 55,19 مليار دج، منها 43,5 مليار دج موجهة للفلاحين المتضررين من الشح المائي و هذا من خلال مجانية المدخلات الفلاحية ( بذور الحبوب و الأسمدة).

وخصِص لفائدة وكالة التنمية الاجتماعية (ADS)بقيمة 170,14 مليار دج، منها البرنامج المرتقب لسنة 2024، و يضم تغطية جهاز”أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة”. يهدف إلى 700 مشروعا إضافة إلى التكفل بـ 1.071.738مستفيدا من المنحة الجزافية للتضامن بـ 112,6 مليار دج، يضاف إليها 314.000 معاقا بنسبة 100% بـ 48,61 مليار دج، و تسيير 301 خلية جوارية و تغطية 238 مشروعا للتنمية المجتمعية.