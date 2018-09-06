أزيد من 40 حاجا في رحلة بحث عن أمتعتهم

اشتكى أزيد من أربعين حاجا دخلوا إلى التراب الوطن منذ قرابة الأسبوع بعد أداء مناسك الحج.

الحجاج بعد أن وصلوا مطار هواري بومدين تفاجؤوا بعدم وجود أمتعتهم .

ورغم أنّ الحجاج تنقلوا مع وكالة سياحية خاصّة بالعاصمة التي لم تُعر أي اهتمام لهذا الأمر.

وبقى الحجاج بين إشاعات حول أمتعتهم، وبعد الضغط على الوكالة التي أكّدت أنّ الأمتعة متواجدة بمطار عنابة الدّولي.

والذين تنقلوا إليه على حسابهم الخاص ودون مساعدة الوكالة وبعد وصولهم إلى عنّابة تفاجؤوا أنّ الأمتعة متواجدة بوهران.

ليشقّوا طريقهم على طول الساحل في رحلة ملاحقة أمتعتهم . وهو ما اعتبره الحجّاج إهانة لضيوف الرحمان من قبل الوكالة وطالبوا بفتح تحقيق حول التّجاوزات الّتي مسّتهم.

سواء أثناء أداء الحج أو بعدها.