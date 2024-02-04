أزيد من 40 دولة تشارك بمسابقة جائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده

كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، عن مشاركة أزيد من 40 دولة في الطبعة الـ19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده. والتي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

و خلال إشرافه على فعاليات ندوة بعنوان :”مع القرآن الكريم.. تجربة حياة”, بدار الامام , أكد الوزير أن “الطبعة الـ19 للمسابقة عرفت مشاركة أزيد من 40 دولة. و قد اختير ممثلو 20 دولة للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستنطلق اليوم الأحد. على أن يتم تكريم الفائزين في بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة”.

في حين، نوه بلمهدي بالجهود التي يبذلها “أهل القرآن وخاصته في الجزائر, خدمة لكتاب الله تعالى”. مبرزا أن “انتساب آلاف الطلبة الى مقرأة الجزائر الالكترونية من نحو 90 دولة, دليل على الرعاية التي توليها الدولة إلى منظومة التعليم القرآني”.

كما أكد عضو لجنة التحكيم للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده, إسلام بن فوزي داشكين من روسيا الاتحادية, أن حضوره و مشاركته في هذه الطبعة من المسابقة, يعد “بمثابة عرفان لعلماء الجزائر الذي ساهموا في الحفاظ على موروث التعليم القرآني”.

في حين، أبرز في هذا الصدد أن رعاية الدولة الجزائرية لمسابقات حفظ القرآن الكريم ,”مكسب حقيقي و ميزة”. كما أعرب عن أمله في ”الاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها شيوخ الجزائر في التعليم القرآني”.

كما ذكر عضو اللجنة الشيخ تقي الدين مصطفى عبد الباسط التميمي من دولة فلسطين بأن “عناية الجزائر بالقرآن الكريم ليست بالجديدة ولا المحدثة. وهو–مثلما قال– أمر معروف عنها و عن أهلها”. مؤكدا أن “المسار الثوري لبلد المليون ونصف مليون شهيد هو نفسه المسار الذي تخوضه فلسطين اليوم في سبيل حرية شعبها”.