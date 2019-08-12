أزيد من 421 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمستشفيات السعودية

قالت وزارة الصحة السعودية، إن مستشفياتها ومراكزها الصحية، استقبلت 421 ألف و852 حاج وحاجة تلقوا العلاج.

وأوضحت أن الحجاج تلقوا الخدمات الصحية منذ اليوم الأول من ذو القعدة وحتى نهاية اليوم العاشر من شهر ذو الحجة.

وتم إجراء 36 عملية قلب مفتوح، و779 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1998 عملية غسيل كلوي و103 عمليات مناظير، و616 عملية.

بينما تم دخول 3450 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 11 حالة ولادة.

وأكدت أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن.