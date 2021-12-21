أزيد من 44 مليار دولار إحتياطي صرف الجزائر

بلغ صرف إحتياط الجزائر خارج الذهب 44.724 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 بفضل التراجع الكبير لعجز الميزان التجاري.

وحسب ما صرح به رستم فاضلي محافظ بنك الجزائر أن عجز الميزان التجاري تراجع. وذلك من 10.504 مليار دولار نهاية سبتمبر الى 1.571 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021.

وخلال لقاء بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالي قال رستم ان”هذا التراجع الهام يعود اساسا للارتفاع الكبير في صادرات البضائع التي زادت قيمتها من 16.240 مليار دولار نهاية سبتمبر2020 إلى 26.402 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 أي بـ +62.3 بالمئة.