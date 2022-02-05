أزيد من 45 مليون مشترك في الانترنيت الثابت والنقال بالجزائر

بلغ عدد المشتركين في الانترنيت الثابت والنقال أزيد من 45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021.

وحسب أخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية. فقد تم تسجيل أزيد من 45.30 مليون مشترك

مقابل 92ر43 مليون مشترك خلال الثلاثي السابق.

وفي هذا السياق وحسب ذات التقرير، فقد تجاوز عدد المشتركين في الانترنيت 2،4 مليون مشترك الى غاية الـ 31 سبتمبر 2021 (95ٍر3 مليون الى غاية الـ 30 جويلية 2021).

كما سجل عدد المشتركين في الانترنيت النقال أزيد من 26،41 مليون مشترك خلال الثلاثي الثاني من 2021 (97،39 مليون خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة).

موضحا أن ” 91,08 بالمائة من مجموع مشتركي الانترنيت في الجزائر هم مشتركي الهاتف النقال، مقابل 8,92 بالمائة من مشتركي انترنيت الهاتف الثابت”.

هذا ومن بين 2،4 مليون مشترك في الانترنيت الثابت 61،2 مليون كانوا مشتركين في خطوط الاشتراك الرقمية اللاتماثلية ADLS.

الى جانب 28،1 مليون في شبكة جيل رابع الثابتة و 660،136 في الألياف البصرية المنزلية و433 مشترك في تكنولوجيا ويماكس.

ومن بين الرقم الاجمالي للمشتركين في الانترنيت الثابت (2،4 مليون مشترك), يوجد 94ر3 مليون كانوا مشتركين مقيمين (97,51 بالمائة)،

مقابل 497ر100 مشترك محترف (2,94 بالمائة).

بالمقابل و فيما يخص المشتركين في مختلف عروض الانترنيت الثابت يتوفر 85,08 بالمائة على التدفق ما بين 4 ميغا و10 ميغا

خلال الثلاثي الثالث لهاته السنة (85,27 بالمائة خلال الثلاثي الثاني).

بالاضافة الى 14,44 بالمائة ما بين 10 ميغا و20 ميغا خلال الثلاثي الثالث (14,26 بالمائة خلال الثلاثي السابق) و0,47 بالمائة

ما بين 20 ميغا و 100 ميغا خلال الثلاثي الثالث.

كذالك نم تسجيل 0,42 بالمائة الى غاية 30 جوان من 2021 و0,01 بالمائة أزيد من 100 ميغا 0,01 بالمائة الى غاية 31 جوان الأخير.