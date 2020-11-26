أزيد من 5 آلاف طفل ضحايا إنتهاكات وتعنيف خلال 10 أشهر

كشفت حصيلة أفراد الأمن الوطني، في حماية الفئات الهشة، عن تسجيل 5067 طفل كانوا ضحايا إنتهاكات وتعنيف، خلال الـ10 أشهر الأولى من2021.

وحسب ذات الحصيلة، وبخصوص الإنتهاكات والتعنيف ضد الأطفال، فقد تم تسجيل2257 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، و165 قضية تتعلق بسوء المعاملة.

كما تم تسجيل 7060 قضية متورط فيها أطفال كالسرقة واستهلاك المخدرات.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل 5835 قضية تتعلق بالمرأة، أغلبها العنف الجسدي وسوء المعاملة.

كما سجلت ذات المصالح، أزيد من 693 نشاط توعوي، و1519 نشاط إذاعي، و786 نشاط تلفزيوني.