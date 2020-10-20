أزيد من 5 ملايين تلميذ بالطور الإبتدائي يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

يلتحق أكثر من 5 ملايين تلميذ مسجلين في الطور الابتدائي عبر الوطن، غدا الأربعاء، بمقاعد الدراسة، موزعين عبر أزيد من 19 ألف مؤسسة تربوية.

وسيشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، على الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020/2021 من ولاية باتنة.

للتذكير، تم تأجيل هذا الدخول المدرسي، إلى 21 أكتوبر بالنسبة للابتدائي، بسبب الظروف الصحية الاستثنالئية من تفشي لفيروس كورونا المستجد، وتوقف الدراسة منذ 12 مارس الماضي.

وتحسبا للدخول المدرسي، وضعت وزارة التربية، مخططات استثنائية لاستئناف الدراسة في المدارس الابتدائية حضوريا مع ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين.