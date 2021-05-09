أزيد من 50 ألف تاجر يداومون يومي العيد

منهم أكثر من 5800 مخبزة

كشفت وزارة التجارة، عن تسخير ٥٠٠٤٢ تاجر عبر كامل ولايات الوطن من أجل ضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة التجارة عن تسخير ٥٠٠٤٢ تاجر عبر كامل ولايات الوطن، وذلك من أجل المداومة خلال يومي عيد الفطر، مما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد الاستهلاكية والخدمات.

وأفاد البيان بأنه من بين هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين ٥٨٨٦ ينشطون في قطاع المخابز، و ٣٠٧٥٢ تاجر ناشط في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 12.953 تاجر آخر ينشطون في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى تسخير 451 وحدة إنتاجية من بينها 131 ملبنة و276 مطحنة و44 وحدة إنتاج مياه معدنية.

وفيما يخص المراقبة، فقد وضعت وزارة التجارة، ٢٠٣٦ عون مراقبة عبر كل التراب الوطني وذلك لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات.

وتم تسطير هذا البرنامج، تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون ٠٦ – ١٣ المؤرخ في 13 جويلية 2013 والمعدل والمتمم للقانون ٠٨ – ٠٤ المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة كل المتعاميين الاقتصاديين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، مذكّرة هذه الأخيرة بإلزامية استئناف نشاطتهم التجارية وإعادة فتح محلاتتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا للأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.