أزيد من 50 ألف مترشح لإمتحانات نهاية السنة في الأطوار الثلاثة بتيزي وزو

تسجل ولاية تيزي وزو 50.522 مترشحا في الأطوار الثلاثة “إبتدائي، متوسط، وثانوي” لإمتحانات نهاية السنة، حسبما كشفت عنه وأج.

وأوضح المصدر، أن المدير المحلي للتربية أحمد لعلاوي، كشف أن عدد تلاميذ الطور الإبتدائي الذين سيجتازون إمتحان السنة الخامسة، يوم 29 ماي الجاري

يصل إلى 17864 مترشح منهم 448 من القطاع الخاص وسيتم إستقبالهم على مستوى 366 مركز امتحان و بإشراف 4718 مؤطر.

وفيما يخص التعليم المتوسط، ستشهد إمتحانات الحصول على شهادة التعليم المتوسط التي ستنطلق يوم 9 يونيو المقبل،

مشاركة 14327 مترشح منهم 702 مترشح حر و620 من القطاع الخاص، يضيف المصدر .

كما خصصت 51 مؤسسة لهذا الامتحان الخاص بالإنتقال إلى الطور الثانوي، بالإضافة الى 3530 مؤطر.

وبخصوص الطور الثانوي، يبلغ عدد المترشحين لنيل شهادة الباكالوريا المقررة من 16 الى 20 جوان المقبل، 18331 منهم 5906 مترشح حر

و 176 من الثانويات الخاصة، و تم تخصيص مجموع 70 مركزا لإجراء هذا الإمتحان الذي سيشرف عليه 5211 مؤطر.