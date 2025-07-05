أزيد من 50 بالمائة من مشتركي اتصالات الجزائر موصولين بالألياف البصرية

حققت “اتصالات الجزائر” إنجازا محوريا جديدا وحاسما في سياق تنفيذ استراتيجيتها لتحديث البنية التحتية للاتصالات، حيث أن أكثر من 50% من مشتركيها في الإنترنت الثابت موصولين الآن بتقنية الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH-Fiber To The Home).

وحسب يان لذات المؤسسة، وبعد أن تجاوزت شهر جوان الماضي، عتبة 2.2 مليون منزل متصل بالألياف البصرية. تؤكد مؤسسة “اتصالات الجزائر”، قدرتها على تجسيد تحول تكنولوجي واسع النطاق في وقت قياسي. باستبدال تدريجي لخطوط ADSL بالألياف البصرية، التي تُوفر سرعة جد فائقة في التدفق.

كما يُترجم هذا الإنجاز التزام “اتصالات الجزائر” في تعميم الولوج لجيل جديد من الاتصالات، موفرة لزبائنها شبكة أكثر استقرارا وسرعة وأمانا.

وبفضل تقنية الألياف البصرية إلى المنزل، تستفيد الأسر الجزائرية الآن من راحة استخدام رقمية لا مثيل لها. تتلاءم مع الاستعمالات الحديثة مثل البث المباشر، والعمل عن بعد، والتعليم الإلكتروني، والخدمات السحابية.

كما تجدد “اتصالات الجزائر” طموحها في تلبية التطلعات المتزايدة للملايين من مشتركيها. من حيث جودة الخدمة والابتكار وتجربة الزبائن، في جميع أنحاء البلاد.

وانطلاقا من رؤية استراتيجية واضحة واستثمارات معززة، بشرية ومادية، تلتزم “اتصالات الجزائر”. بصفة ثابتة ومستمرة في دعم التحول الرقمي للجزائر. مساهمة بذلك في جعل قطاع الاتصالات ركيزةً أساسيةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.