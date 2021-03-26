أزيد من 50% من الجزائريين أصيبوا بكورونا ولم تظهر عليهم الأعراض

كشف البروفيسور كمال جنوحات، أن ما يفوق %50 من الجزائريين أصيبوا بكورونا ولم تظهر عليهم الأعراض.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة،ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، إن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد نُحْسَد عليها.

وأضاف لإذاعة سطيف، “قمنا بدراسة ميدانية على 1000 شخص متبرع بالدم اكتشفنا أن أكثر من 50% أصيبوا ولم تظهر الأعراض”.

وتابع “من ممكن جدا أن نسبة المناعة الجماعية للجزائريين قد فاقت 50% وهو ما يفسر تراجع حالات الإصابات”.

وأفاد أن من 50 إلى 80 %من المواطنين، ممكن أصيبوا بالوباء دون ظهور أعراض، وهو ما يفسر الوضعية المريحة حاليا.