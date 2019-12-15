أزيد من 500 مؤسسة ستشارك بمعرض الإنتاج الوطني 

الوطني
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أزيد من 500 مؤسسة ستشارك بمعرض الإنتاج الوطني 
بقلم فوزية مسعدي

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن إطلاق الطبعة الثامنة والعشرين لمعرض الإنتاج الوطني تحت شعار “إقتصاد متنوع، مبدع وتنافسي”.

وصرحت وزارة التجارة، في بيان لها، أن أزيد من 500 مؤسسة أعربت عن نيتها في المشاركة في المعرض الذي سيقام في الفترة ما بين 19 إلى 28 ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزارة أن المعرض سيشمل عدة قطاعات منتجة، على غرار قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية.

وأكدت نفس الوزارة أن التظاهرة ستشهد وللمرة الثالثة مشاركة قطاع تركيب السيارات، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الدفاع الوطني.

هذا وسيتم تنظيم لقاءات وورشات عمل، على هامش تنظيم معرض الإنتاج الوطني.


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