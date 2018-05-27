 أزيد من 52 ألف مترشح على موعد مع إمتحانات “البيام” غدا الاثنين بالعاصمة

سيجتاز غدا الإثنين أزيد من 52 تلميذ وتلميذة إمتحانات شهادة “البيام” للموسم الدراسي 2018-2017 وذلك عبر 164 مركز إمتحان بالعاصمة .

وحسب ما أعلنه اليوم مدراء التربية لذات الولاية أن 52.780 تلميذ و تلميذة، موزعين عبر مراكز إمتحانات بتعداد 164 مركز. موزعين عبر اقليم العاصمة بمديريات تعليمها الثلاث شرق،غرب،وسط .

صرح لحبيب عبيدات مدير التربية شرق الجزائر لـ واج ان 20.202 تلميذ وتلميذة سيكونون على موعد غدا الاثنين مع إمتحان نيل شهادة التعليم المتوسط.

مؤكدا أن “كل الظروف والتحضيرات جاهزة لإستقبال التلاميذ المترشحين لهذا الامتحان”.

وأضاف ذات المتحدث أن التلاميذ المعنيين بهذا الموعد سيوزعون عبر 63 مركز امتحان.

إضافة إلى أن 832 تلميذ مترشح هم من المنتسبين للمدارس الخاصة

فيما تحصي المديرية تقدم 31 تلميذا من الاحرار لهذا الامتحان و الذي سيشرف على تأطيره 3720 مؤطر فيما تم ضبط

كما أن كل التفاصيل المتعلقة بالنقل والاطعام وكافة الإجراءات المطلوبة لضمان السير الحسن لهذا الإمتحان.

من جهتها ذكرت صونيا قايد مديرة التربية لغرب العاصمة ان 20360 تلميذ و تلميذة، وذلك عبر64 مركز إمتحان سيمتحنون غدا

حيث سيأطرهم ما يعادل 3315 مشرف .

في حين قال خالدي ان 11545 من المترشحين تلاميذ نظاميين , فيما بلغ عدد المترشحين الاحرار 499 مترشح .

اما تعداد التلاميذ بالمدارس الخاص فيبلغ 145 تلميذ، مبرزا ان مراكز الامتحانات المقدرة ب 39 مركزا سيكون منها اثنين على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي و مستشفى عين النعجة العسكري لفائدة التلاميذ المرضى.

وبالنسبة للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة فيقدر عددهم ب 31 مترشحا، كما يشرف على تأطير هذه الامتحانات 2745 مؤطر.

ومن المنتظر الاعلان عن نتائج امتحانات نيل شهادة الطور المتوسط يوم 18 جويلية المقبل .