أزيد من 53 ألف تاجر استجابوا لنظام المداومة في العيد

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، استجابة 53.709 تاجراً لنظام المداومة، ما يعكس تجاوبًا واسعًا لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين.

وحسب بيان للوزارة، تم تسجيل عدم التزام 3 تجار ووحدة إنتاجية واحدة من مجموع 53.711 تاجراً تم تسخيرهم. ويتعلق الأمر بـموزعي حليب بولاية خنشلة، ومخبزة بولاية معسكر، وملبنة بولاية الجزائر.

وفي المقابل، تلقت الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 14 بلاغًا يتعلق بعدم احترام بعض التجار لنظام المداومة، عبر ولايات: تلمسان، مستغانم، عنابة، برج باجي مختار، جيجل، سوق أهراس، بجاية، ميلة، تيسمسيلت، البليدة، وهران، تيارت ومعسكر. بالإضافة إلى بلاغين يتعلقان بعدم إشهار الأسعار لدى تاجرين.

وفي هذا الإطار، باشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

كما أظهرت بيانات التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” أن 98% من مستعمليه استخدموه للبحث عن التجار المداومين. ما يعكس فعالية التطبيق في مرافقة المواطنين. وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات والمواد الأساسية خلال عطلة العيد.

وثمنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية روح المسؤولية التي تحلّى بها التجار المداومون. مؤكدة مواصلة تجندها لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك وحماية القدرة الشرائية للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

