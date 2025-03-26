أزيد من 54 ألف تاجر لضمان المداومة أيام عيد الفطر

جنّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أزيد من 54 ألف تاجر عبر مختلف ولايات الوطن. لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر المقبل.

وقال أحمد مقراني المدير العام لضبط النشاطات بالوزارة. خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الإجراءات الخاصة بنظام المداومة خلال الأعياد. التي نشطها إلى جانب المستشار المكلف بالإعلام أمين عمارة ومحمد مزغاش المدير العام للرقابة الاقتصادية. أن الوزارة وضعت برنامجا خاصا لضمان تزويد المواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

وأضاف مقراني، أن هذا البرنامج يشمل 6829 مخبزة، و28811 تاجر في مجال بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه. إضافة إلى 16990 تاجرا في قطاعات أخرى. كما تم تسخير 543 وحدة إنتاجية، منها 155 ملبنة، 434 مطحنة. بالإضافة كذلك إلى 45 وحدة لإنتاج المياه المعدنية. إلى جانب كافة أسواق الجملة.

وفي إطار الإجراءات الاستباقية لضمان وفرة المواد الأساسية، أكد مقراني، أنه تم التنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتوفير القمح اللين ومسحوق الحليب لفائدة الوحدات الإنتاجية.

ولضمان متابعة تنفيذ برنامج المداومة، جندت الوزارة 2627 عون رقابة عبر التراب الوطني. كما سيتم ابتداء من الجمعة المقبل. إطلاق تطبيق رقمي “مرافق كوم”. الذي يتضمن قوائم التجار المداومين، مما يسمح للمواطنين بتقديم تبليغات حول أي إخلال ببرنامج المداومة.

كما أشار مقراني إلى أن نظام المداومة شهد هذا العام زيادة بنسبة 6 بالمائة في عدد التجار المسخرين مقارنة بالسنة الماضية. حيث ارتفع عدد المخابز وتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه بـ 7 بالمائة. وقطاعات النشاطات المختلفة بـ 3 بالمائة، بينما سجلت الوحدات الإنتاجية ارتفاعا بـ 8 بالمائة.

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