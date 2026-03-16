أزيد من 55 ألف تاجر يداومون في عطلة العيد

سخرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أزيد من 55 ألف تاجر، للمداومة خلال عيد الفطر المبارك.

وسطرت مصالح الوزارة، برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع. وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2026.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، تم “تسخير 2865 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني. لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 55.743 تاجرا من بينهم 6617 ينشطون في قطاع المخابز و30.538 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. و18.042 في قطاع النشاطات المختلفة و546 وحدة إنتاجية ( 154 ملبنة، 345 مطحنة و47 وحدة إنتاج مياه معدنية)”.

وحثت مصالح الوزارة المواطنين للاستعانة بالتطبيق الالكتروني “مرافق كوم” للاطلاع على قائمة التجار المسخرين للمداومة خلال أيام العيد. وتحديد مواقعهم بسهولة، بما يتيح لهم الحصول على مختلف السلع والخدمات الضرورية في أقرب نقطة”.

كما دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية “جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح برنامج المداومة. فإنها تذكر في الوقت ذاته بإلزامية استئناف النشاط التجاري مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك. طبقا للأحكام القانونية المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية. بما يضمن استمرارية تموين السوق الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين”.

وأكدت وزارة التجارة الداخلية أن “مصالحها تبقى مجندة عبر مختلف ولايات الوطن. لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج وضمان السير الحسن للنشاطات التجارية خلال هذه المناسبة الدينية. بما يكفل توفير السلع والخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”.